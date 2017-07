Stuttgart (dpa/lsw) - Hochsommerartikel für heiße Tage und den Urlaub werden nach Einschätzung des Handelsverbands Baden-Württemberg in diesem Jahr die Bestseller des Sommerschlussverkaufs. „Die Leute legen sich etwa Badesachen, Sommerschuhe und leichte Sportbekleidung zu“, sagte Geschäftsführerin Sabine Hagmann der Deutschen Presse-Agentur. Es sei noch viel Sommerware am Lager. „Die Auswahl ist über alle Sortimente sehr gut bestückt“, meinte sie. Etwas knapp sei es im Schuhbereich. „Hier ist tatsächlich schon viel sehr gut abverkauft, vor allem die gemäßigtere Mode“, sagte Hagmann.

Auch die Herbstware läuft dem Handelsverband zufolge schon sehr gut. „Sie kommt mit viel Farbe bei den Damen. Wie zu hören ist, sind manche Kollektionen schon zu großen Teilen ausverkauft - vor allem bei den ganz gängigen Größen“, sagte die Geschäftsführerin.

Der Schlussverkauf sei nach wie vor eine feste Größe für Verbraucher. „Tatsächlich hält sich kaum ein Händler mehr sklavisch an den Termin. Das bedeutet, dass Einzelstücke schon früh reduziert werden und der Eindruck entsteht, dass der Sommerschlussverkauf schon viel früher startet“, schilderte Hagmann. Das gelte aber nicht für jedes Geschäft. „Unternehmen, die länger warten, reduzieren auf jeden Fall, und die, die etwas früher angefangen haben, gehen dann in die zweite Runde.“ Jeder habe daher eine gute Chance, reduzierte Ware zu finden.

