Freiburg (dpa/lsw) - Im Südwesten sind am Donnerstag zahlreiche Menschen zusammen gekommen, um Christi Himmelfahrt und den Vatertag zu feiern. Dabei konnten Väter und ihre Familien an Traktortouren, Weinwanderungen und an weiteren Veranstaltungen rund um den «Vatertagshock» teilnehmen. In Freiburg etwa trafen sich Männer und vereinzelt Frauen mit Sonnenhüten und gut gefüllten Bierkrügen, um sich per Traktor über Felder und Wiesen fahren und führen zu lassen.

Der in der Kirche als Christi Himmelfahrt bekannte Feiertag erhielt den Beinamen «Vatertag» nach biblischer Überlieferung. Demnach ist der auferstandene Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Seit den 1930er Jahren gibt es den Feiertag in Deutschland. Er wird mit Herrenpartien und Trinkgelagen aber auch Prozessionen und Gottesdiensten gefeiert.