Oftersheim (dpa/lsw) Nach einem schweren Autounfall in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind ein 46-jähriger Mann und seine neun Jahre alte Tochter im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Vater am Freitag mit seinem Auto in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Mann und seine Tochter kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie in den Abendstunden starben. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.