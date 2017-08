Gaggenau (dpa/lsw) - Der neue Haarschnitt eines Kindes hat in Gaggenau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte ein Nachbar am Sonntag gemeldet, dass er sich Sorgen mache, weil ein kleiner Junge seit 15 Minuten schreie. Als die Polizei anrückte, stellte sich heraus, dass das Geschrei einen harmlosen Hintergrund hatte: Der Vater schnitt dem Vierjährigen die Haare - was dem Sohn allerdings gar nicht gefiel. Grund für den lautstarken Widerstand gab es den Beamten zufolge aber nicht: Die neue Frisur habe gut ausgesehen.

