Anzeige

Von Tatjana Bojic





Stuttgart - Mit Schüssen hat Tim K. am 11. März 15 Menschen niedergestreckt, darunter acht Schülerinnen, einen Schüler und drei Lehrerinnen. Die Angehörigen der Opfer wollen, dass dafür jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Der 17-jährige Amokläufer brachte sich selbst um. Jetzt soll sein Vater für die Tat - zumindest ein wenig - büßen: Auf Weisung der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart wird Anklage gegen ihn erhoben, bestätigte das Justizministerium gestern.

Damit kommt es voraussichtlich zu einem Prozess vor dem Landgericht Stuttgart. Die Staatsanwaltschaft wollte es eigentlich bei einem Strafbefehl bewenden lassen. Das für einen Strafbefehl höchstmögliche Strafmaß ist ein Jahr auf Bewährung. „Die Eltern sind froh, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt“, sagte einer der drei Opfer­anwälte, Jens Rabe. „Für sie geht es nicht um Bestrafung des Vaters, sondern darum, die Hintergründe des Amoklaufs bestmöglich aufzuarbeiten.“ Die Bluttat hatte eine Diskussion über das Waffenrecht und Computerspiele ausgelöst. Das Waffenrecht wurde verschärft. Denn Tim K. beging den Amoklauf mit der Waffe und der Munition seines Vaters. Die großkalibrige Pistole lag im Schrank im elterlichen Schafzimmer und war nicht wie vorgeschrieben weggeschlossen.

Klärung der Umstände erhofft

Die Richter müssen nun entscheiden, inwieweit der Vater die psychische Erkrankung seines Sohnes wahrnehmen und daher vorhersehen konnte, dass Tim K. die Waffe entwendet und eine Straftat begeht. Gegen den Vater wurde wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in 13 Fällen ermittelt. Er lebt mit seiner Familie an einem unbekannten Ort. Als Strafmaß für eine fahrlässige Tötung sieht das Gesetz Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger wollte gestern keine Details bekanntgeben. „Für eine Anklage spricht generell, dass wir keinen Strafbefehl beantragen, wenn manche Dinge ungeklärt sind.“ Der Vater gilt in dem Fall als Nebentäter, weil er seine Sorgfaltspflicht verletzte, indem er seine Waffe offen aufbewahrt hatte. Die Juristen unterscheiden zwischen drei Formen der Fahrlässigkeit. Für eine Strafbarkeit muss zumindest die unterste Stufe gegeben sein, also einfache Fahrlässigkeit. Für die Strafzumessung ist wichtig: Wurde die gebotene Sorgfalt bewusst oder leichtfertig außer Acht gelassen?

Das Motiv des Täters ist nicht bekannt. Als sicher gilt, dass er keine Mittäter hatte. Tim K. hatte im Internet massiv Szenen konsumiert, in denen Männer durch Frauen gedemütigt werden. Über seinen psychischen Zustand gibt es zwei Gutachten: Eines wurde im Auftrag des Staatsanwaltschaft erstellt und bescheinigt Tim K. „masochistische Störungen“. Ein anderes - vom Opferanwalt Jens Rabe initiiert - sieht das Motiv vor allem in seiner „sozialen Unbeholfenheit“ und dem hohen Erwartungsdruck des Vaters.

„Endpunkt einer Entwicklung“

Drohende Amokläufe können laut einem Experten anhand bestimmter Auffälligkeiten häufig bereits im Vorfeld erkannt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Studie, die der Gewaltforscher Jens Hoffmann gestern bei einer Tagung in Triberg im Schwarzwald vorgestellt hat. „Solche Gewalttaten sind der Endpunkt einer Entwicklung“, sagte Hoffmann, der an der Technischen Universität in Darmstadt forscht. Bei dem Symposium des Justizministeriums zum Thema Jugendgewalt warnte Hoffmann jedoch davor, den Blick nur auf einzelne Verhaltensauffälligkeiten zu richten, wie etwa Schulkonflikte oder soziale Isolation. Dies sei keineswegs bei allen Tätern zu beobachten. Entscheidend seien vielmehr Verhaltensmuster. Die Idee, Gewalt könnte eine Möglichkeit sein, wachse bei solchen Tätern erst nach und nach. In dieser Phase seien bereits Signale erkennbar, zum Beispiel die Beschäftigung mit Jahrestagen von Amokläufen, aber auch „Privatrituale“: Manche ließen sich kahl scheren oder begännen, Gegenstände zu verschenken.

Derweil warnte Justizminister Ulrich Goll (FDP) vor vermeintlich einfachen Lösungen. Notwendig sei ein ganzes Bündel von Maßnahmen, etwa die Vermittlung von Werten, vor allem aber die Verbesserung der Bildungschancen Jugendlicher. Skeptisch zeigte er sich angesichts der Forderung, Killerspiele zu verbieten - zumal Jugendliche in der Läge wären, Verbote zu umgehen. Zugleich bekräftigte Goll seine inzwischen im Koalitionsvertrag festgeschriebene Forderung nach Anhebung der Höchststrafe für Jugendliche von 10 auf 15 Jahre.