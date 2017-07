Stuttgart (dpa/lsw) - Geht es nach dem Generalbundesanwalt, wandert ein Ex-Kader der Terrorvereinigung PKK am Donnerstag für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der 46-Jährige muss sich seit November wegen Mitgliedschaft in der verbotenen „Arbeiterpartei Kurdistans“ vor dem Oberlandesgericht verantworten.

Unter dem Decknamen „Delil“ soll er als hauptamtlicher Kader für die PKK unter anderem in Stuttgart, München und Freiburg verantwortlich gewesen zu sein. Später hat er laut Anklage die Leitung der PKK in Dortmund und Düsseldorf übernommen. Der Mann war demnach für organisatorische, finanzielle und personelle Angelegenheiten verantwortlich.

Die Bundesanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer zuletzt eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten gefordert. Die Anklagebehörde hat die PKK als terroristische Vereinigung eingestuft. Der Beschuldigte war am 16. Februar 2016 festgenommen worden.

