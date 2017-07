Ladenburg (dpa/lsw) - Nach einem Brand in drei Lagerhallen in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Ein 49-Jähriger könne das Feuer am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen unbeabsichtigt verursacht haben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Brandermittler untersuchten die Hallen am Donnerstag. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Feuer und liege noch im Krankenhaus. Der Brand brach am Mittwochabend aus. Schwarze Rauchsäulen waren schon von Weitem zu sehen. Der Schaden beträgt demnach 2,4 Millionen Euro.

