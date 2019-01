In Donzdorf, Landkreis Göppingen, ist ein Reihenhaus explodiert. Großeinsatz der Rettungskräfte.

Donzdorf (dpa/lsw) Drei Tage nach der Explosion eines Reihenhauses in Donzdorf nahe Göppingen ist die Unglücksursache weiter unklar. «Die Ermittlungen laufen weiterhin», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es gebe noch keinen neuen Sachstand zu vermelden. Eine Gasexplosion ist vermutlich die Ursache der Zerstörung. Dies sei jedoch noch nicht erwiesen, teilte die Polizei zuvor mit. Die 71 Jahre alte Bewohnerin kam schwer verletzt in eine Klinik. Durch die Explosion entstand ein Millionenschaden, da auch etliche Häuser im Umkreis beschädigt worden waren.