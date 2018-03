Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - „Wozu in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah“ - diesem Spruch von Johann Wolfgang von Goethe folgen im Krisenjahr 2009 viele Baden-Württemberger. Reisen zu den Lieblingszielen der Deutschen in Spanien, Italien und Österreich sind für Arbeitslose oder Kurzarbeiter in diesem Jahr unerschwinglich. Doch anstatt das heimische Sofa zu hüten, entdecken die Menschen ihre Umgebung: Campingplätze, Freizeitparks und Schwimmbäder gehören zu den Krisengewinnern, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa. Zum Trend passt, dass der Flughafen Stuttgart zu Ferienanfang deutlich weniger Passagiere gezählt hat als im Vorjahr.