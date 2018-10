Anzeige

Böblingen (pol)Am Dienstagnachmittag wurde im Zuge von Gartenarbeiten an der Bahnlinie entlang der Vaihinger Straße eine stark verweste Leiche gefunden. Es könnte sich um das Skelett einer Frau handeln, das im Zwischenraum eines Parkhauses und einer Sichtschutzwand liegt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Zur Dokumentation der Auffindesituation war ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Rechtsmediziner angefordert, der sich vor Ort ein Bild gemacht hat. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um einen Vermisstenfall handeln. Zurzeit werden weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen, unter anderem auch eine Spurensuche und -sicherung durchgeführt. Dies nimmt voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch. Nähere Erkenntnisse liegen noch nicht vor. Am Mittwoch soll ein Bericht folgen..