Konstanz (dpa/lsw) - Ein heftiges Gewitter hat in der Nacht zum Donnerstag im Bodenseekreis für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, entwickelte sich in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) nach einem Blitzeinschlag Rauch an einem Stromverteilerkasten in einem Wohnhaus. In Überlingen stürzte ein Baugerüst auf eine Straße. In den Stadtgebieten von Konstanz und Radolfzell stürzten vereinzelt Bäume um. Zudem wurden dort zeitweise Straßen überflutet. Es gab weder Verletzte noch größere Schäden. Die Aufräumarbeiten waren am Donnerstagmorgen bereits beendet, wie ein Polizeisprecher sagte.