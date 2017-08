Landkreis Esslingen (lsw/pol) - Herabfallende Äste und Starkregen: Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch sind über Teile Baden-Württembergs schwere Gewitter gezogen. Für die Region Esslingen/Nürtingen meldete die Polizei drei Zwischenfälle: Im Bereich der Adenauerbrücke in Esslingen wehten am Dienstag gegen 15.30 Uhr Werbeplakate auf die B 10 und behinderten den Verkehr.

Junge Radler von herabfallenden Ästen getroffen

Kurz vor 16 Uhr brach auf Höhe des Sportgeländes Beutwang in Nürtingen-Neckarhausen aufgrund des Sturms ein etwa zehn Meter langer Ast von einer etwa 35 Meter hohen Pappel und fiel auf den darunter am Neckar verlaufenden Radweg. Ein 13 und zwei 14 Jahre alte Jungen waren dort gerade mit ihren Rädern unterwegs und wurden von dem herabfallenden Ast getroffen. Einer davon erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde zur Beobachtung stationär in einer Kinderklinik aufgenommen. Die beiden Begleiter blieben bis auf leichte Schürfwunden unverletzt.

In Reichenbach an der Fils fiel in der Christofstraße ein kleinerer Baum auf einen geparkten Fiat und richtete auf der Motorhaube nur einen geringen kaum sichtbaren Schaden an.

Echaz tritt über ihre Ufer

In der Reutlinger Innenstadt musste aufgrund der Unwetter ein Haus auf einer Insel der Echaz evakuiert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der starke Regen am Dienstagabend habe den Pegelstand des Flusses enorm ansteigen lassen. Dadurch sei die Insel teilweise unterspült worden. Die sieben Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Im Laufe des Mittwochs werde ein Statiker die Situation überprüfen.