Sigmaringen (dpa) «Ich halte das gesamte Paket immer noch für sehr wirkungsvoll», sagte der Kommunalpolitiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Kritik der Deutschen Polizeigewerkschaft und der Landtagsopposition an der Bekanntgabe des Einsatzes «verdeckter Kräfte» des Landeskriminalamtes wegen auffälliger Asylbewerber, könne er nicht nachvollziehen.

Nachdem der Innenminister und ein hochrangiger Polizeivertreter ihm die Maßnahmen erläutert hätten, gehe er davon aus, dass diese abgestimmt seien. Schärer hatte die Politik um Hilfe gerufen wegen Problemen mit auffälligen Asylbewerbern in seiner Stadt mit 17 000 Einwohnern.

Strobl war wegen des Vorwurfs, sensible Informationen veröffentlicht zu haben, unter Druck geraten und im Innenausschuss des Landtags ins Kreuzverhör genommen worden. Denn unter verdeckten Ermittlern sind im Polizeijargon Beamte zu verstehen, die mit fremden Identitäten in Szenen ermitteln. Solche Beamte waren und sind laut CDU aber in Sigmaringen nicht geplant.