Lehrer fehlen derzeit vor allem an Grundschulen und an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. dpa

Von Julia Giertz





Stuttgart - Im Herbst vergangenen Jahres war Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) noch in einer Zwangslage: Damals musste sie ankündigen, mangels Stellen drei zentrale bildungspolitische Maßnahmen ab dem Schuljahr 2017/18 auszusetzen. Ein knappes Jahr später sieht es für die Christdemokratin deutlich besser aus: Denn das Fach Informatik startet wie geplant im neuen Schuljahr in Klasse 7 der Gymnasien; der Ganztagsschulbetrieb wird ebenso ausgebaut wie die Inklusion, also das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Schülern. Die dafür benötigten Lehrerstellen hat sie bekommen.

Dennoch wird es unterm Strich weniger Lehrer im System geben, moniert die oppositionelle SPD. 1047 Stellen würden in diesem Schuljahr gestrichen, ärgert sich der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei. Er rechnet mit mehr Unterrichtsausfall ab dem Herbst - und das, obwohl das Geld für eine ordentliche Unterrichtsversorgung da sei. „Eisenmann hat sich da von Grünen über den Tisch ziehen lassen“, so Fulst-Blei.

Landeselternbeirat skeptisch

Auch FDP-Bildungsexperte Timm Kern sieht darin „eine veritable Gefahr für unser Schulsystem“, die dem „Ressortegoismus“ der Grünen zu verdanken sei. Das Kultusministerium weist das zurück: Die aktuelle Stellenstreichung sei Eisenmann von ihrem SPD-Vorgänger Andreas Stoch eingebrockt worden - und der von Grün-Rot vorgegebene Abbau von Stellen werde im Doppelhaushalt 2018/19 endgültig gestoppt.

Auch der Landeselternbeirat schaut mit Argwohn auf das neue Schuljahr. Aufgrund falscher Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen habe man jahrelang wider besseres Wissens an der Bildung gespart. An Grundschulen müssten bereits die wichtigen Klassenlehrerstunden, in denen die Pädagogen Probleme in der Klasse ansprechen oder Inhalte vertiefen können, gestrichen werden, bemängelt Verbandschef Carsten Rees. „Wenn die erste Krankheitswelle kommt, wird es schrecklich“, prophezeit er.

Selbst Eisenmann räumt ein: „Wir sind bei der Versorgung mit Pflichtunterricht auf Kante genäht.“ Das erschwert ihr die unter dem Eindruck schlechter Werte bei Bildungsvergleichsstudien geplante Qualitätsoffensive. Denn in einem sind sich Bildungspolitiker jeglicher Couleur einig: Für Qualität von Schule ist die grundlegende Voraussetzung, dass der Unterricht überhaupt stattfindet.

Und dafür braucht man Lehrer - und die sind derzeit rar. Sie fehlen vor allem an Grundschulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, den ehemaligen Sonderschulen. Mitte Juli trat Eisenmann an die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, dass zu diesem Zeitpunkt noch eine Lücke von 700 Lehrerstellen klaffe. Grund: unter anderem eine überdurchschnittlich hohe Pensionierungswelle. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen sollte helfen, die Stellen zu besetzen - vom Einsatz von Gymnasiallehrern an Grundschulen über höhere Unterrichtsverpflichtungen für Teilzeitbeschäftigte bis zu einer gelockerten Hinzuverdienstgrenze für Pensionäre. Ob diese Schritte den erwünschten Erfolg bringen, verkündet Eisenmann kommende Woche.

Und wie wird die ehemalige Stuttgarter Schulbürgermeisterin nach über einem Jahr im Amt wahrgenommen? Der grüne Koalitionspartner lobt sie. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagt: „Susanne Eisenmann ist eine sehr professionelle Kultusministerin. Mit ihr kann man sehr gut zusammenarbeiten.“ Sozialdemokrat Fulst-Blei wirft ihr hingegen „bauchfaktische“, also wissenschaftlich nicht belegte Entscheidungen vor, etwa bei der Verschiebung des Starts der Grundschulfremdsprache auf Klasse drei. „Das führt zu Riesenfrustration in den Kollegien.“Zur Analyse Fulst-Bleis passt jedoch nicht, dass die derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz einen wissenschaftlichen Beirat berufen hat. Dieser soll die Qualitätsverbesserung im Schulsystem begleiten und unterstützen. Dessen Leiter Ulrich Trautwein bescheinigt dem Land in den „Stuttgarter Nachrichten“, viel zu spät in eine systematische Qualitätssicherung eingestiegen zu sein. Jetzt heiße es zu untersuchen, wie Bildung gelingen kann. Und zwar auf Grundlage von „mehr Daten und deren sorgfältiger Interpretation, weniger Anekdoten, Ideologie und Bauchgefühl.“