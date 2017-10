Anzeige

Bühl (dpa/lsw) - Unter Drogen und ohne Führerschein hat ein 29-Jähriger im badischen Bühl einem 16-Jährigen das Autofahren beibringen wollen. Polizisten hatten den Mann - und wenig später den Jugendlichen - am Steuer eines Wagens auf einem Parkplatz beobachtet, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hieß. Die Beamten kontrollierten das Duo am Donnerstagabend daraufhin und beendeten die illegale Fahrstunde. Beide müssen sich einem Polizeisprecher zufolge nun für das Fahren ohne Erlaubnis verantworten. Der 29-Jährige sei darüber hinaus für das Zulassen der verbotenen Fahrt und wegen seines Drogenkonsums angezeigt worden.