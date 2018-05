Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Wegen eines gefährlichen Keims hat das Ulmer Universitätsklinikum eine Intensivstation vorübergehend isoliert. Es würden dort keine neuen Patienten mehr aufgenommen, teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Bisher seien drei Patienten auf der Station mit dem hochresistenten Erreger Acinetobacter baumannii infiziert. Es gebe Schutzmaßnahmen, damit sich der Keim nicht ausbreite. Das Bakterium ist gegen fast alle Antibiotika resistent und häufige Ursache von Infektionen in Krankenhäusern. In Ulm war es nach Darstellung einer Klinik-Sprecherin der erste Fall dieser Art.