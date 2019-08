Heidelberg (dpa/lsw) Wegen eines Computerproblems sind geplante Operationen am Uniklinikum Heidelberg am Freitag ausgefallen. Nach Angaben eines Kliniksprechers wurden nur Not-Operationen vorgenommen. Am Nachmittag sollte ein Team zusammen, um zu entscheiden, wie es weitergeht. Zuvor hatte die «Rhein-Neckar-Zeitung» darüber berichtet.

Von den Störungen in der EDV betroffen waren neben dem Universitätsklinikum Heidelberg auch die Thoraxklinik Heidelberg sowie das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim (Hessen). Das IT-Problem ist laut der Klinik bei Wartungsarbeiten aufgetreten.