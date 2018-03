Anzeige

Creglingen (dpa/lsw) - Ein 79 Jahre alter Mann ist auf einem zugefrorenen See bei Creglingen (Main-Tauber-Kreis) bei der Rettung seines Enkels aus einem Eisloch selber eingebrochen und ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der achtjährige Junge war beim Schlittschuhfahren durchs Eis gekracht, gelangte aber durch die Hilfe des Großvaters wieder an Land. Der 79-Jährige konnte sich aus eigener Kraft aber nicht mehr aus dem Wasser hieven. Ein Ersthelfer zog den Mann einige Zeit später mit Hilfe hinzugeeilter Angehöriger an Land. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unglücksstelle. Was genau die Todesursache war, ist nach Angaben der Polizei unklar. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen.

Wie die Polizei berichtete, soll der Großvater am See geprüft haben, ob die Eisdecke dick genug fürs Schlittschuhfahren war, bevor er seinem Enkel die verhängnisvolle Erlaubnis gab, mit den Schlittschuhen aufs Eis zu gehen.