Stuttgart/Ravensburg (dpa/lsw)Das ehemals stattliche Haus im Dorfzentrum macht einen traurigen Eindruck. Der Putz blättert, die zerbrochenen Fensterscheiben sind mit Brettern verrammelt, durch die Bodenplatten am Eingang bahnt sich die Natur ihren Weg. An der mit Spinnweben überzogenen Eingangstür hängt noch eine Benachrichtigung der Stadtwerke: Leider müsse das Wasser an einem der kommenden Tage abgestellt werden. Es wirkt wie eine Botschaft aus einer vergangenen Zeit. Denn dass in dem Gebäude im Landkreis Calw schon lange niemand mehr wohnt, ist kaum zu übersehen.

Herrenlos ist das Anwesen allerdings nicht. Eigentümer ist das Land Baden-Württemberg, wenn auch nicht ganz freiwillig: Das Objekt ist Ende 2016 im Zuge einer sogenannten Fiskalerbschaft an den Fiskus gefallen. Diese wird immer dann vollzogen, wenn entweder keine rechtmäßigen Erben mehr vorhanden sind oder die Begünstigten das Erbe ausschlagen. Nach Angaben des Finanzministeriums ist der Grund dafür meist, dass die Nachlässe stark überschuldet sind.

Das Land ist in solchen Fällen gesetzlich verpflichtet, als Erbe einzuspringen. Neben Einfamilienhäusern, Mietwohnungen, Äckern und Wiesen kann es sich dabei auch schon mal um einen Pferdehof oder ein komplettes Sägewerk handeln. Wie viele solcher Grundstücke und Immobilien sich derzeit im Besitz des Landes befinden, ist unklar. Es gebe dazu keine Zahlen, sagt eine Ministeriumssprecherin.

Pro Jahr etwa 630 neue Objekte

Die jährlichen Neuzugänge werden dagegen statistisch vermerkt. Seit etwa zehn Jahren kamen im Schnitt pro Jahr etwa 630 dazu. Dazu kommt eine unbestimmte Anzahl an mitunter kuriosen Gegenständen wie Waffen, Schmuck, Autos oder Musikinstrumenten. Schaut man allerdings weiter zurück, lässt sich eine steigende Tendenz beobachten: 2008 waren es mit 386 Fiskalerbschaften noch deutlich weniger Fälle.

Über die Gründe für diesen Anstieg will man beim Ministerium nicht spekulieren. Behörden in anderen Bundesländern haben beispielsweise die zunehmende Landflucht oder den demografischen Wandel als Faktoren ausgemacht. Immer weniger junge Menschen wollten in der Provinz wohnen, gleichzeitig drückten verödete Dorfkerne und triste Landstriche den Wert der dortigen Immobilien immer weiter nach unten, hieß es etwa vor wenigen Wochen aus dem rheinland-pfälzischen Finanzministerium.

Für das Land Baden-Württemberg bedeuten die unfreiwilligen Erbschaften in den meisten Fällen vor allem zwei Dinge: Arbeit und Kosten. Oberstes Ziel des Landesbetriebs Vermögen und Bau ist es deshalb, die Objekte so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Nach Angaben der Ministeriumssprecherin gelingt es bei etwa siebzig Prozent der Immobilien und Grundstücke, diese innerhalb von zwei Jahren zu verwerten.

"Hat meist einen guten Grund"

«Unsere Arbeit ähnelt manchmal der von Detektiven», sagt Tobias Schmid. Er ist Leiter des Referats Fiskalerbschaften beim Landesbetrieb Vermögen und Bau in Ravensburg. Jedes Mal, wenn eine neue Akte auf seinem Schreibtisch landet, wird es für ihn spannend: Gibt es vielleicht noch einen vergessenen Erben? Findet man im Nachlass nicht doch noch etwas von Wert? «Man kann aber relativ schnell einschätzen, ob am Ende etwas hängen bleiben wird», sagt Schmid. «Dass Menschen ihr Erbe ausschlagen, hat meist einen guten Grund.»

Tatsächlich ist die deutliche Mehrzahl der geerbten Grundstücke und Immobilien nach Angaben des Finanzministeriums mit Hypotheken belastet. Haften muss das Land für die privaten Schulden aber nicht - lässt sich nichts aus dem Nachlass zu Geld machen, gehen die Gläubiger leer aus.

Oft sind die Immobilien in einem äußerst schlechten Zustand. In solchen Fällen muss das Land seiner Ordnungspflicht nachkommen und etwa für den Winterdienst sorgen oder baufällige Gebäude gleich ganz abreißen. Sanierungen nimmt die Behörde nicht vor. «Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht», erklärt Schmid.

Erlöse erzielt das Land mit den Fiskalerbschaften dennoch. Nach Ministeriumsangaben kamen so im vergangenen Jahr 2,2 Millionen Euro in die Kassen, 2018 waren es 2,8 Millionen Euro. Ob es sich dabei aber letztlich um ein Geschäft mit Gewinn handelt, kann das Ministerium nicht beantworten. Zu den Kosten für Personal und Ordnungsmaßnahmen wie Abbruch und Sicherung von Gebäuden liegen laut der Sprecherin keine Zahlen vor.

Sicher ist: Mit dem tristen Haus im Dorfkern ist kein Gewinn mehr zu machen. Aber zumindest scheint nach mehr als drei Jahren nun endlich eine Lösung in Sicht. Die zuständige Mitarbeiterin des Landesbetriebs hat die Banken überzeugen können, deren Ansprüche aus dem Grundbuch zu löschen. Jetzt steht einer Zwangsversteigerung nichts mehr im Weg. Und auch wenn dabei nur ein symbolischer Euro herausspringen sollte - die Akte wäre endlich vom Tisch.