Nasse Christbaumkugeln nach einem Regen. Bisher präsentiert sich das Wetter in weiten Teilen Deutschlands wenig winterlich. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart (dpa/lsw)Kurz vor Weihnachten wird es nass und windig in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kommt es am Montag immer wieder zu Regenschauern - trockene Phasen sind selten. Die einzige Chance auf weiße Weihnachten ergibt sich oberhalb der 1000-Meter-Grenze im Schwarzwald. Außerdem wird mit mäßigem bis starken Südwestwind, auf der Alb mit stürmischen Böen und im Hochschwarzwald mit Sturmböen gerechnet. Die Höchstwerte betragen sechs Grad in den Mittelgebirgen und bis zu zehn Grad entlang von Bodensee und Rhein.

In der Nacht zum Heiligabend gibt es mit Ausnahme des Schwarzwalds längere trockene Phasen, so die Meteorologen. Auch hier ist im Bergland wieder mit stürmischen Böen zu rechnen.