Kuppenheim (dpa) Die Party einer 16-Jährigen im Kreis Rastatt, zu der sie über soziale Medien eingeladen hatte, ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Zu den etwa 25 erwünschten Gästen gesellten sich in der Nacht zum Sonntag etwa 10 bis 15 Personen, die randalierten, Wände beschmutzten und elektronische Geräte sowie Bargeld stahlen. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro, wie die Polizei am Montag in Karlsruhe mitteilte. Die Jugendliche hatte die Abwesenheit ihrer Eltern für die Feier genutzt.