Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall bei Karlsruhe fahndet die Polizei nach dem Verursacher. Der Autofahrer soll am Donnerstag in einer Kurve einen Rollerfahrer so geschnitten haben, dass dieser stürzte und dabei ums Leben kam, wie die Polizei mitteilte. Statt anzuhalten, sei das Auto, ein dunkler Kombi, nach dem Unfall einfach weitergefahren, hieß es. Die Ermittler baten um Hinweise von Zeugen, die Auto oder Fahrer nach dem Unfall nahe dem Ettlinger Gewerbegebiet „Beim Runden Plom“ gesehen haben. Nähere Angaben zu dem getöteten Rollerfahrer konnte die Polizei zunächst noch nicht machen.

Anzeige