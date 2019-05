Rastatt (dpa/lsw)Im Prozess um einen 48-Jährigen, der eine Frau und deren Enkel totgefahren haben und dann geflüchtet sein soll, hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten gefordert. «Sie waren massiv alkoholisiert, und das war Ihnen auch klar», sagte der Staatsanwalt am Freitag vor dem Amtsgericht Rastatt direkt an den Angeklagten gerichtet. Dem Mann wird vorgeworfen, die 54-Jährige und das im Kinderwagen liegende, sieben Monate alte Baby betrunken überfahren zu haben. Beide waren nicht mehr zu retten. Das Urteil wird am Mittag erwartet.

Die Frau starb unmittelbar nach dem fatalen Zusammenstoß im Juli vergangenen Jahres in Gaggenau; der kleine Junge wenig später in einer Klinik. Der Angeklagte hatte bereits zum Prozessauftakt die Geschehnisse im Wesentlichen eingeräumt; die Erinnerung an den Unfall selbst fehle ihm aber. Er ist wegen fahrlässiger Tötung, Trunkenheit am Steuer und auch Drogenbesitzes angeklagt.

Sein Anwalt nannte im Plädoyer kein konkretes Strafmaß, betonte aber, dass sein Mandant zu der Tat stehe, sie bereue und eine Freiheitsstrafe ganz klar im Raum stehe. Er appellierte aber an die Richter, über eine Bewährungsstrafe nachzudenken. Der Angeklagte sagte in seinem letzten Wort mit tränenerstickter Stimme, er bereue die Tat und würde sie gerne rückgängig machen.