Rot an der Rot (dpa/lsw) Bei einem Unfall bei Rot an der Rot im Kreis Biberach sind sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin hatte am Mittwoch an einer Kreuzung ein Stoppschild missachtet und war mit einem anderem Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mit im Wagen saßen ihr 36 Jahre alter Partner und zwei jeweils drei Jahre alte Kinder. Die Fahrerin und ihr Sohn erlitten leichte, Vater und Tochter schwere Verletzungen. Auch die 68 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und ihr 35 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.