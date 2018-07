Polizei-Markierungen nach dem schweren Verkehrsunfall in Gaggenau: Eine Frau und ein Baby starben.

Polizei-Markierungen nach dem schweren Verkehrsunfall in Gaggenau: Eine Frau und ein Baby starben. Foto: Benedikt Spether

Gaggenau (dpa/lsw)Nach einem schrecklichen Unfall mit Fahrerflucht, bei dem in Gaggenau eine Großmutter und ihr Enkelkind starben, haben sich weitere Zeugen gemeldet. Es gebe Hinweise von Augenzeugen für die Zeit vor und nach dem Unfall, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Diese würden nun ausgewertet. Ein 47 Jahre alter Mann war wenige Stunden nach dem Unglück vom vergangenen Freitag festgenommen worden. Das am Unfallort liegengebliebene Nummernschild seines Wagens hatte die Polizei auf seine Spur geführt. «Es gibt noch kein klassisches Geständnis von ihm», sagte der Sprecher weiter.

Bislang nehmen die Ermittler an, dass der 47-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf den Gehweg geriet. Dort erfasste das Auto nach bisherigen Erkenntnissen die 54 Jahre alte Frau und ihren sieben Monate alten Enkel. Beide starben, der Fahrer flüchtete, ohne zu helfen. Ob er betrunken war oder Drogen genommen hatte, sollen Blutproben zeigen.