Tauberbischofsheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Unwetter hat in Baden-Württemberg zu mehreren Unfällen und Schäden geführt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, sei es am Mittwochabend auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) zu sieben Unfällen durch Aquaplaning gekommen. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt.

Im Main-Tauber-Kreis beschädigten umgestürzte Bäume und Äste fünf Autos. An den Wagen entstanden Schäden von 25 000 Euro. In der Region mussten außerdem einige überflutete Straßen gesperrt werden. Auch im Rest des Landes gab es kleinere Schäden wie umgestürzte Bäume. Im Stuttgarter Stadtgebiet fegte der starke Wind in der Nacht zum Donnerstag laut der Polizei ein kleines Baugerüst um. Demnach entstand kein Schaden.

