Calw (dpa/lsw) - Wegen eines Gaslecks sind in Calw zwei Supermärkte und eine Großbäckerei evakuiert worden. Auf dem ehemaligen Gelände einer Fabrik seien am Montagnachmittag mehrere undichte Gasflaschen entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe auf Anfrage. Daraufhin sei das Areal für vier Stunden gesperrt worden. Es mussten etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Die Polizei war mit elf Streifenwagen vor Ort. Wie es zu dem Leck kam und ob die Flaschen legal auf dem Gelände gelagert wurden, war zunächst unklar.

