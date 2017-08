Calw (dpa/lsw) - Bei den in Calw entdeckten undichten Gasflaschen handelt es sich wohl um Diebesgut. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Flaschen mit einem Wert von rund 1000 Euro sind vermutlich am Wochenende auf einem nahen Firmengelände entwendet worden. Am Montag hatte ein Arbeiter die zehn Gasflaschen mit einem Volumen von je elf Kilogramm auf einem ehemaligen Fabrikgelände gefunden. Fünf waren leer, aus den restlichen strömte eine unbestimmte Menge an Gas aus. Zwei Supermärkte, ein Getränkehandel und eine Großbäckerei waren Montag für vier Stunden evakuiert und mehr als 100 Menschen in Sicherheit gebracht worden

