Anzeige

Empfingen (dpa/lsw) - Bei einer Party in einem Empfinger Jugendclub hat sich in der Nacht zum Mittwoch beißender Geruch verbreitet, so dass rund 50 Besucher hustend ins Freie rannten. Nach Auskunft der Polizei hatte möglicherweise ein bislang unbekannter Täter Reizgas versprüht. Zuvor hatte sich der Mann mit einem Festbesucher in dem Club im Kreis Freudenstadt gestritten. Der Verdächtigte wurde später mit einem undefinierbaren Gegenstand sowie einem Feuerzug in der Hand in den Räumlichkeiten gesehen - konnte aber entkommen.