Rastatt (dpa/lsw)Ein Unbekannter hat in Rastatt ein Pferd getötet. Zur genauen Todesursache wollte die Polizei am Donnerstag zunächst keine Angaben machen. Der 15 Jahre alte Wallach hatte demnach mit anderen Pferden die Nacht über auf einer Koppel gestanden. Vermutlich wurde er in den frühen Morgenstunden des Donnerstags attackiert. Die übrigen Tiere kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.