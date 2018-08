Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw)Ein Unbekannter will einem Golfclub in Karlsruhe seinen Willen aufzwingen und richtet dabei großen Schaden an. Seit Jahresbeginn zerschneidet der Täter immer wieder an mehreren Stellen den Zaun um das Gelände, sagte ein Sprecher des Clubs am Freitag. Jetzt seien Wildschweine auf den Platz gekommen und hätten Schäden von mehren tausend Euro angerichtet. Die Schäden am Zaun summierten sich inzwischen auf bis zu 25.000 Euro. Hinzu kämen Kosten für einen Wachdienst. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

In einem Schreiben forderte der Unbekannte, dass die Tore des Golfclubs geöffnet bleiben. Über das Gelände führt ein öffentlicher Weg. Ein für Spaziergänger leicht zu passierendes Bodengatter, eine Art Brücke aus hintereinanderliegenden Metallrohren, soll Wildtiere fernhalten. Dieser Zugang reicht ihm nicht. Der Täter droht nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung damit, Wildschweinen freien Zutritt zum Gelände zu verschaffen, sollte seine Forderung nicht erfüllt werden. Auch andere Medien hatten darüber berichtet.