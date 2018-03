Anzeige

Ditzingen (dpa/lsw)Ein Unbekannter hat in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) einen zehn Meter hohen Nussbaum gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Spaziergänger den fehlenden Baum am Freitag entdeckt. Der Baum wurde nach bisherigen Ermittlungen mit einem Greifarm stabilisiert, maschinell abgesägt und dann abtransportiert. Er war den Angaben zufolge rund 30 Jahre alt und hatte einen Wert von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.