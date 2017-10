Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Unbekannter hat eine Passantin am Donnerstagvormittag sexuell belästigt. Gegen 8.50 Uhr begegnete die 27 Jahre alte Frau dem Mann, der sich ihr im Bereich der Steinbeisstraße beziehungsweise des Liebigwegs in den Weg stellte. Sie wurde von ihm in einer unbekannten Sprache angesprochen, woraufhin die junge Frau versuchte, an ihm vorbeizulaufen. Der Mann verhinderte das und begann laut Polizei die 27-jährige unsittlich zu betatschen. Als er ihr an die Brust und in den Schritt griff, schlug sie seine Hand weg und drohte ihm mit der Polizei, woraufhin sich der Täter in Richtung des Bahnhofs Esslingen-Zell entfernte.

Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, zwischen 180 und 190 Zentimeter groß und von muskulöser Statur. Er ist dunkelhäutig und hat dunkle, krause Haare. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Kapuzenjacke, Jeans und hellen Turnschuhen. Er trug einen dunklen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und bittet sowohl unmittelbare Zeugen des Vorfalls, aber auch solche, denen zu dieser Zeit eine so beschriebene männliche Person im besagten Bereich aufgefallen ist, sich unter der Telefon-Nummer 0711/3990-0 zu melden.