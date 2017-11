Anzeige

Mannheim (dpa/lsw) - Ein noch unbekannter Autofahrer ist in Mannheim nach einem Unfall geflüchtet und hat zwei schwer verletzte Frauen in seinem Auto zurückgelassen. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen ungebremst und aus ungeklärter Ursache auf ein an der Straße geparktes Auto aufgefahren, teilte die Polizei der Neckarstadt mit. Dabei wurden die beiden 19 und 21 Jahre alten Mitfahrerinnen schwer verletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend, ohne sich um die Frauen zu kümmern. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht und konnten zunächst nicht von der Polizei befragt werden, hieß es.