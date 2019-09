Gundelfingen (dpa/lsw) Unbekannte Täter haben einen voll besetzten Schnellzug bei hohem Tempo mit einem Gegenstand beworfen. Dabei wurden zwei doppelverglaste Frontscheiben beschädigt. Der Lokführer erlitt einen Schock, wie die Polizei am Montag mitteilte. Noch sei nicht klar, was genau die Täter auf den Zug, der im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald unterwegs war, geworfen hatten. «Der Gegenstand wurde vermutlich aus dem Schutz des Wartehäuschens am Bahnhof Gundelfingen geworfen», teilte die Polizei weiterhin mit.

Die Wucht des Aufpralls sei heftig gewesen. Glassplitter haben sich im Inneren des Führerstandes verteilt. Darauf sei der Zug durch eine Schnellbremsung gestoppt worden. Das Schienenfahrzeug sei dann langsam zum Hauptbahnhof Freiburg gefahren, wo er aus dem Verkehr genommen wurde. Die Passagiere mussten in Nahverkehrszüge umsteigen. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei hofft auf Zeugen.