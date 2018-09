Anzeige

Vöhringen (dpa/lsw)200 Europaletten haben unbekannte Täter am Wochenende von einem Hof einer Firma in Vöhringen (Kreis Rottweil) gestohlen. Um die Paletten im Wert von rund 2000 Euro abtransportieren zu können, sei ein Lastwagen oder ein vergleichbar großes Fahrzeug nötig gewesen, sagte Harri Frank vom Polizeipräsidium Tuttlingen am Dienstag.