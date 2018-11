Anzeige

Vöhrenbach (dpa/lsw)Mit einer Kettensäge haben Unbekannte in Vöhrenbach im Schwarzwald-Baar-Kreis zwei Telefonmasten abgesägt. «Die beiden Masten sind komplett umgestürzt, und dadurch wurde auch die Telefonleitung gekappt», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Weil die Telefone seit der Nacht auf Sonntag nicht mehr funktionierten, suchten Anwohner nach der Ursache - und entdeckten die rund drei Meter langen Holzpfähle am Boden. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter hatte die Polizei zunächst nicht.