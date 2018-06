Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw)Unbekannte haben von einer Baustelle in Karlsruhe ein Baggerfahrzeug gestohlen und damit Löcher im Wald gegraben. Mitarbeiter bemerkten das Fehlen des rund 80 000 Euro teuren Radladers am Dienstagmorgen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Später am Tag fand man das Fahrzeug im naheliegenden Oberwald wieder - genauso wie mehrere Löcher, die mit dem Radlader geschaufelt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.