Kirchheim am Ries (dpa/lsw) - Unbekannte haben bei Kirchheim am Ries (Ostalbkreis) einen ganzen Weiher leer gefischt. Die Beute: 50 Karpfen und mehrere Forellen verschiedener Größen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es sei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Die Fischdiebe müssen demnach zwischen dem 16. August und dem 8. September aktiv gewesen sein.