Anzeige

Künzelsau (dpa/lsw) - Ein 47-Jähriger ist bei einem Spaziergang in Künzelsau (Hohenlohekreis) von zwei Männern niedergeschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag mit seinem Schwiegersohn und seinen beiden Enkeln unterwegs, als ein Auto neben ihnen hielt und zwei Männer ausstiegen. Zunächst beleidigten sie den Mann demnach, dann schlugen sie auf ihn ein - auch ein Baseballschläger soll zum Einsatz gekommen sein. Als der 47-Jährige am Boden lag, sollen sie von ihm abgelassen haben. Dann flüchteten sie im Auto. Da alle Beteiligten aus der Balkanregion kommen, geht die Polizei von einer noch unbekannten Vorgeschichte aus. Der Geschädigte wurde bei der Attacke leicht verletzt.