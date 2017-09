Stuttgart (dpa/lsw) - Fast drei Jahre nach der Ankunft der ersten traumatisierten jesidischen Frauen in Baden-Württemberg sind die meisten der IS-Opfer noch im Land. Nur ganz wenige - nicht einmal ein Dutzend - hätten Deutschland verlassen, teilte das Staatsministerium in Stuttgart auf Anfrage mit. Die anfangs kalkulierten Mittel seien bei weitem nicht ausgeschöpft worden. So sei mit 39 Millionen Euro nicht einmal die Hälfte der veranschlagten 80 Millionen Euro auf drei Jahre verwendet worden. Grund: Viele Frauen waren nach Angaben des Ministeriums noch nicht so weit, teure Einzeltherapien wahrzunehmen. Sie bevorzugten günstigere niederschwellige Gruppenangebote. Auf die im Zuge des Schutzprogramms angebotenen therapeutischen Behandlungen und die Gesundheitsversorgung haben die Frauen zunächst weiter Anspruch.

Die vorwiegend jesidischen IS-Opfer und ihre Kinder - insgesamt 1000 Menschen - kamen auf Initiative von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zwischen 2015 und Anfang 2016 nach Baden-Württemberg. Sie wurden über die Genfer Flüchtlingskonvention aufgenommen. Heute leben sie in 23 Aufnahmegemeinden. Im Südwesten leben nach Angaben eines jesidischen Nachrichtenportals höchstens 10 000 Jesiden. Das Land greift auch der UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad unter die Arme, die den Opfern Gesicht und Stimme gibt.

