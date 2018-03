Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Umweltverbände haben für die Zeit nach der Landtagswahl im März 2016 konsequente Klima- und Naturschutzmaßnahmen gefordert. Es müssten „Schritte, die wehtun“ gegangen werden, „das sind dann harte Maßnahmen“, sagte die Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Brigitte Dahlbender, am Donnerstag in Stuttgart. Die Landesregierung müsste etwa den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft halbieren, einen Austausch von alten Heizungspumpen vorschreiben und möglichst viele Autos von den Straßen halten. Anders seien die ehrgeizigen Ziele im Klima- und Naturschutz nicht zu erreichen.

auf der Suche nach Wohnraum für sozial Schwache und Flüchtlinge dürfe man nicht die Fehler der 1970er Jahre wiederholen, warnte Dahlbender: Damals seien „Billigbauten auf der grünen Wiese“ entstanden. Der hohe Flächenverbrauch sei eines der dringendsten Umweltprobleme. Neue Bauten müssten in die Siedlungen integriert werden und den gleichen Energie- und Umweltstandards wie bei anderen Gebäuden entsprechen.

Die grün-rote Landesregierung habe zwar einen richtigen Weg eingeschlagen, der müsse aber konsequent fortgeführt werden, ergänzte der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes, Andre Baumann. Eine Wahlempfehlung wollten die Verbände nicht aussprechen.