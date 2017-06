Stuttgart (dpa/lsw) - Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat den angekündigten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen scharf kritisiert. Die Entscheidung sei ignorant, kurzsichtig und an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten, sagte der baden-württembergische Ressortchef. US-Präsident Donald Trump stelle sein Land außerhalb der Weltgemeinschaft und verweigere sich der existenziellen Herausforderung, den Planeten vor einer Klimakatastrophe zu schützen. „Ein Offenbarungseid für die USA und meilenweit entfernt von "Make America great again'.“

Trump hatte zuvor den Ausstieg der weltgrößten Volkswirtschaft aus dem Abkommen bekanntgegeben und dies damit begründet, amerikanische Interessen an die erste Stelle zu setzen. Man wolle nun sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen, sagte Trump. Es ist seine bislang folgenschwerste Entscheidung. Der Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen - und damit auch dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere. Das Abkommen gilt als historisch, weil sich erstmals fast alle Länder beteiligen wollen. Die USA sind weltweit nach China zweitgrößter Produzent von Treibhausgasen.

Untersteller sagte, er hoffe sehr, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen sei und sich Trump doch noch einsichtig zeige.

