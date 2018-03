Anzeige

Freiburg (dpa) Das umstrittene Tempolimit auf der Autobahn 81 ist am Mittwoch in Kraft getreten. Entlang der Strecke wurden in den vergangenen Tagen die entsprechenden Schilder aufgestellt, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Kilometern pro Stunde gelte seit dem frühen Nachmittag. Betroffen sei die Autobahn zwischen Engen (Kreis Konstanz) und nördlich von Geisingen (Kreis Tuttlingen). Ziel sei es, gefährliche Autorennen dort zu verhindern und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Das Tempolimit war in der Landesregierung umstritten. Im vergangenen Jahr hatte es unter den Regierungspartnern Grüne und CDU zu Auseinandersetzungen geführt. Anfang November vergangenen Jahres hatten sich Grüne und CDU nach längerem Streit darauf geeinigt, eine Geschwindigkeitsbeschränkung einzuführen.