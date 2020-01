Braunsbach (dpa/lsw)Zur Bergung eines umgekippten Tanklastzuges bei Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) soll die A6 in Richtung Nürnberg am Donnerstagvormittag zeitweise gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei ist geplant, die Autobahn ab der Anschlussstelle Kupferzell zu sperren und den Verkehr umzuleiten. Der genaue Zeitpunkt der Sperrung war zunächst nicht bekannt. Der Lastzug war am frühen Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben umgekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Tank des Sattelzugs befinde sich ein Öl-Wassergemisch, teilte die Polizei weiter mit.