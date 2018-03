Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Seit der Landtagswahl vor zwei Jahren haben sich die Werte für die Parteien in Baden-Württemberg nur gering verändert. Die jüngsten Zahlen wurden am 25. Februar vom Institut Forsa für das RTL/n-tv-Trendbarometer veröffentlicht. Demnach liegen die Grünen mit 32 Prozent in der Wählergunst unverändert vorn (Landtagswahl: 30,3 Prozent). Die CDU kommt - wie bei der Landtagswahl - auf 27 Prozent. Die SPD bewegt sich mit 12 Prozent noch unter dem Allzeittief bei der Wahl von 12,7 Prozent. Eingebüßt hat die Alternative für Deutschland (AfD), die bei der Wahl auf 15,1 Prozent gekommen war und jetzt 12 Prozent verzeichnet. Die FDP liegt mit 9 Prozent leicht über ihrem Landtagswahlergebnis von 2016 (8,3 Prozent). Die Linke wäre weiterhin nicht im Landtag vertreten.