Stuttgart/Berlin (dpa/lsw)Winfried Kretschmann ist einer Umfrage zufolge nach wie vor der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. 74 Prozent der Baden-Württemberger sind mit der Arbeit ihres Landesvaters zufrieden, 22 Prozent sind es nicht, ergab eine am Montag veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL.

Allerdings kommt Kretschmanns Arbeit offenbar nicht mehr ganz so gut an wie noch vor ein paar Monaten. In einer Forsa-Umfrage zu Beginn des Jahres konnte er noch 76 Prozent seiner Landsleute von sich überzeugen, nur 17 Prozent waren damals unzufrieden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat der Umfrage zufolge von allen Regierungschefs der Flächenländer die schlechtesten Zufriedenheitswerte. 64 Prozent aller gefragten Bayern, also knapp zwei Drittel, erklärten sich mit Söders Arbeit unzufrieden, ergab die Forsa-Studie für das RTL/n-tv-Trendbarometer. Gefragt wurden knapp 7500 Wahlberechtigte in den 13 Flächenländern - also allen Bundesländern außer den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.