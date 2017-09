Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl hat die rechtspopulistische AfD laut einer neuen Umfrage im Südwesten zugelegt. CDU, Grüne und SPD verlieren in der Wählergunst im Vergleich zum Juli. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Befragung von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der „Stuttgarter Zeitung“.

Wäre bereits am Sonntag Bundestagswahl, wäre die CDU mit Kanzlerin Angela Merkel mit 42 Prozent nach wie vor stärkste Kraft in Baden-Württemberg. Die SPD käme mit Spitzenkandidat Martin Schulz auf 17 Prozent. Die Alternative für Deutschland (AfD) steht nun bei elf Prozent - nach acht Prozent im Juli. Die Grünen erreichen zwölf Prozent. Auf die FDP entfallen unverändert neun Prozent und auf die Linke sechs Prozent. Die Bundestagswahl ist am 24. September.

In der Flüchtlings- und Asylpolitik verorten die meisten Menschen (48 Prozent) die wichtigsten politischen Probleme in Deutschland. Es folgen die Bildungspolitik (20 Prozent) und die Themen Alterssicherung und soziale Gerechtigkeit (je 18 Prozent).

Wenn die Bürger die Kanzlerin direkt wählten könnten, würde sich nach dieser Umfrage etwa die Hälfte (53 Prozent) für Amtsinhaberin Merkel entscheiden. Herausforderer Schulz käme auf 26 Prozent.