Ulm Das 2015 gegründete Ulmer Startup-Unternehmen Adlatus Robotics geht als Sieger aus Deutschlands erstem Reinigungsroboterrennen hervor, das die Deutsche Bahn am 30. Januar im Berliner Hauptbahnhof veranstaltet hat, wie das Verkehrsunternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Eine sechsköpfige Jury habe die Wahl getroffen. Adlatus Robotics erhält nun einen Zweijahresvertrag mit der DB zur Lieferung und Weiterentwicklung von Reinigungsrobotern. CR700 hat sich gegen die automatisiert betriebenen Putzmaschinen von vier internationalen Anbietern durchgesetzt. Sie sollten sich bei jeweils rund 15-minütigen Vorführungen auf einem 200 Quadratmeter großen Parcours zum Beispiel gegen Ketchup- und Milchflecken behaupten.

Hauptkriterien waren demnach neben dem Reinigungsergebnis auch die Sicherheit von Reisenden und des Bahnbetriebs sowie die Bedienung des Geräts. "Der Hersteller Adlatus zeigte mit dem Reinigungsroboter CR700 im Gesamtbild die besten Ergebnisse", schreibt die Deutsche Bahn.

Die Technologie der professionellen Reinigungsroboter für den Einsatz im öffentlichen Raum befinde sich noch am Anfang ihrer Entwicklung. So können sich zu einem späteren Zeitpunkt auch andere Teilnehmer des Rennens im Januar für Tests in Bahnhöfen qualifizieren, stellt die Bahn in Aussicht.

Im Einsatz erleben Bahnkunden den CR700 ab diesem Frühjahr. Der Test mit Adlatus Robotics beginne wegen der Nähe zum Hersteller zunächst im Hauptbahnhof Ulm. Weitere Bahnhöfe werden folgen, unter anderem in Berlin, erklärt die DB weiter. Sollte die zweijährige Testphase Erfolg haben, könnten in ganz Deutschland Bahnhöfe mit Robotern auf Hochglanz gebracht werden. "Sie sollen die Reinigungsteams künftig unterstützen. Ziel ist es, die Sauberkeit für die Kunden zu steigern." Jährlich wende die DB einen zweistelligen Millionenbetrag für die Reinigung der Bahnhöfe auf.