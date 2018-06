Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Übergabe von beschlagnahmten Unterlagen des früheren Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU) an den EnBW-Untersuchungsausschuss verzögert sich doch wieder. Mappus' Anwälte legten Widerspruch dagegen ein, dass die Staatsanwaltschaft die im Juli bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellten Unterlagen zu den Akten genommen hat, die sie dem Landtag übergeben will. Das teilte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde heute mit. Gestern hatte das Oberlandesgericht eine Klage von Mappus gegen die Herausgabe einer Kopie der vollständigen Ermittlungsakten zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft will jetzt beim Amtsgericht Stuttgart einen „Beschlagnahmebeschluss“ erreichen. Erst wenn dieser vorliege, dürften die Akten dem Ausschuss übergeben werden, hieß es.